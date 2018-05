Kilauea vulkaan Hawaiil ei näita rahunemise märke. Endiselt turtsub vulkaan välja laavat ja tahma ning teisipäeva pärastlõunal on tulikuum laava jõudnud sõna otseses mõttes vaid paarisaja meetri kaugusele Hawaii saare geotermilisest elektrijaamast.

USA Today vahendab, et kohalikud päästemeeskonnad näevad kurja vaeva, et laavat elektrijaamast eemal hoida. Kolme ruutkilomeetri suurune maa-ala, millel elektrijaam asub, on juba osaliselt laava all, kuid ükski oluline punkt pole veel kahjustada saanud.

Küll aga on laava kohaliku aja järgi hommikuse seisuga vaid umbes 250 meetri kaugusel geotermilisest jaamast, mis kasutab elektri tootmiseks maapõues peituvat kuuma auru. Geotermilist elektrienergiat toodetaksegi ennekõike vulkaaniliselt aktiivsetes piirkondades.

Kui laava peaks aga auru sisaldava kaevuni jõudma, võib juhtuda katastroof: vallanduda võib tapvalt mürgine ja kergestisüttiv gaas vesiniksulfiid. Mõistagi on kaevud kaitstud, ent intensiivne kuumus võib metalligi sulatada, kardavad elektrijaama töötajad. Suurem osa elektrijaama varudest on siiski minema viidud ja töötajad evakueeritud.

Vähe sellest, Hawaii võimud kardavad kuuma laavat, mis ookeani valgub. Toss, mis sellest õhku tõuseb, on äärmiselt happeline ning võib sisaldada ka imetillukesi klaasiosakesi. Põhimõtteliselt, selgitavad teadlased, on see sama ohtlik kui patareides peituv hape ja kahjustab tõsiselt nahka, silmi ja hingamisteid.