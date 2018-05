USA president teatas teisipäeval Lõuna-Korea presidenti võõrustades, et tema juuniks planeeritud suurkohtumine Põhja-Korea diktaatoriga võib edasi lükkuda, vahendab BBC.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in kohtub Trumpiga Washingtonis ning tema reisi peaeesmärk ongi Trumpi ettevalmistamine tulevaseks tippkohtumiseks põhjakorealaste liidri Kim Jong-uniga.

Hetkel on Trumpi-Kimi suurkohtumise kuupäevaks määratud 12. juuni ja asukohaks Singapur. Eelmisel nädalal teatas Pyongyang aga, et kogu üritus võib üldse ära jääda, sest USA korraldas koos lõunanaabrite sõjaväega ühisõppuse. Samuti ei ole Kim rahul USA sooviga, et Põhja-Korea oma tuumaprogrammist täielikult loobuks.

Halvad uudised katkestavad seni muidu üsna ladusalt kulgenud protsessi. Aprillis toimus väga sõbralikult ja positiivselt meelestatud kohtumine Mooni ja Kimi vahel, Põhja-Korea vabastas kolm vangis istunud ameeriklast ning peatas tuumakatsetused ja mandritevaheliste rakettide katsetused. Sel nädalal on Kimil plaanis hävitada suur tuumakatsetuste polügoon. Suurejoonelist lammutustööd on lahkelt kutsutud vaatama ka välisajakirjanikud - samuti väga ainukordne sündmus. Nüüd aga muretseb Pyongyang, et ilm ei pruugi lammutustöödeks ikkagi sobiv olla - saab näha, kas seegi üritus lükkub edasi.

USA president jääb kohtumise aja osas ebamääraseks: „No kui praegu ei toimu, ehk toimub mõni teine kord hiljem.“