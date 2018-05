AEGA ON: „Ei ole mõtet süsteemile vastu hakata. Ja see pole minu asigi. Minu naine on väga rahul, et ma olen poliitikast ära ja üleüldse sellest pahnast vaba. Nüüd on pere ja lastelaste jaoks aega rohkem. Enda jaoks kõigepealt,“ ütleb Villu Reiljan. (Aldo Luud)