Postiettevõtte Omniva juhatuse esimehe kohalt lahti tehtud Joona Saluveer saab hüvitiseks summa, mis võrdub kolme kuupalgaga ja see võib olla 15 000 eurot, kuid ei ole kindlasti vähem kui 12 000 eurot.

„Omniva ei avalda töötasude suurust,“ ütleb Omniva pressiesindaja Mattias Kaiv. Küll on teada, et Omniva eelmise juhi Aavo Kärmase kuupalk ületas kaugelt 5000 eurot ja vaevalt, et tema järglane oluliselt vähem teenis.

Kaivi sõnul avaldab Omniva juhtkonnale ja nõukogule ühes aastas kulutatava summa. See tähendab, et Omniva kaheksale ülemusele - kuuele nõukogu ja kahele juhatuse liikmele - on koos sotsiaalmaksudega aastas töötasuks makstud kokku 653 000 eurot. Pärast väga jämedaid arvutusi saab kindlalt öelda, et Saluveer saab koos sabasulega kaasa mitte vähem kui 12 000 eurot, kuid eeldatavasti on lahkumisega kaasnev valuraha kordi suurem.

Omniva nõukogu otsustas napilt üle aasta tööl olnud juhatuse esimehe Saluveeri ametist vabastada. Omniva nõukogu esimees Bo Henriksson ütles mitmele väljaandele, et nõukogul ei klappinud koostöö ettevõtte tegevjuhiga ja Saluveeril olnud raskusi ka ettevõttesise suhtlemisega.

Saluveere valis Eesti Posti nõukogu Omniva uueks juhiks mullu 16. veebruaril. Temaga sõmiti leping viieks aastaks ja juhiks sobiv inimene leiti 14 kandidaadi seast. Toona tekitas kummastust, et konkursil eelistati Saluveert senisele Omniva juhile, kes oli ettevõtet juhtinud 11 aastat.