Äsja mõisteti Tallinna linnahalli nõukogu endine esimees Meelis Pai korruptsioonis süüdi. Ilmselt saab Tallinna linnapea Taavi Aas nüüdki korrata juba pähe kulunud lauset, et korruptsioonil pole pealinnas kohta. Kui korruptsioonijuhtumeid koguneb liiga palju, siis tuleb hinnanguid varieerida. Nii on Aas veel öelnud, et korruptsiooni avastamine puhastab linna, mis on iseenesest ju õige. Kuid Aas on öelnud ka, et Tallinnas pole korruptsiooni, aga allettevõtteis on töötajaid rohkem kui Rakvere linnas – justkui see õigustaks õigusevastaseid tegusid. Kas Aas seletaks ära ka selle, miks neis allettevõtteis jäävad vahele peamiselt keskerakondlased. Ehk pole korruptsioon omane tõesti mitte pealinnale, vaid Keskerakonnale.

Jääb mulje, et linnapea sörgib sündmustel sabas, mitte ei kujunda ses küsimuses jõuliselt poliitikat. Korruptsioonivastase võitluse programmi koostamine annab ühtpidi signaali, et selles vallas ootab linnas ees suur tööpõld. Samas on ju teada, et ebamugavate küsimuste kalevi alla panekuks on parim demagoogiavõte järjekordse komisjoni moodustamine.

Märksa konkreetsemate avaldustega on vähemalt Sõle spordikeskuse korruptsiooniskandaalis üles astunud kohalik linnaosavanem Raimond Kaljulaid, kes soovitas altkäemaksu küsinud ja abilinnapea Kalle Klandorfi survestamise alla sattunud keskuse juhi kohta politseisse avalduse teha. Klandorf soovib, et Kaljulaid vabandaks ta ees, meid aga huvitab, nagu Kaljulaidugi, miks peab kommunaalala abilinnapea ajal, kui linn ägab liiklusummikutes, sehkendama spordikeskuse asjades.

Kui Taavi Aas oma sõna linnapeana maksma ei pane ega suuda öelda Klandorfile, et jäägu too oma kommunaalliistude juurde, siis astugu ise tagasi või nimetagu näiteks Kaljulaid linnapea mentoriks korruptsiooniküsimustes. Praegune ei ole ainult põlvkondade konflikt, vaid ka bütsantsliku ja lääneliku maailmavaate kokkupõrge linnaasjades. Sellest arusaamiseks pole vaja moodustada järjekordset komisjoni, vaid hakata töötajaid välja vahetama.