Tekitab küsimusi, kuidas osa saadikuid saab hakkama praktiliselt kuluhüvitisteta, samas kui teistel paistab sellest suisa väheks jäävat.

Arvan, et kui inimene on juba jõudnud riigikokku ja teenib mitte just väikest palka, peaks tal olema ka nii palju südametunnistust, et teha kohtumistel valijatega neile vahel lõunasöök välja oma palgarahast, mitte võtta selleks raha maksumaksja taskust. Viimane on madal käitumine ja mina selliseid inimesi riigikokku ei valiks! Tähelepanuväärsemad näited on Kundla oma majoneesiga, Stalnuhhini autoliising ning viimati Silla toidukott. Kuid sarnaseid näiteid on veel. Ei usu, et saadikud, kes hüvitisi praktiliselt ei kasutagi, seetõttu vähem tööd teevad.

Olgugi et need summad on väiksed (võrreldes mujal raisatud miljonitega), loeb suurte probleemide lahendamisel lõpuks iga euro.

Mõelge, riigikogu liikmed, kas palju segadust tekitanud „abiraha“ on teile ikka tarvis? Väärikam oleks ilma selleta.