Moskva Šeremetjevo lennujaamast õhku tõusma pidanud Boeing 737 tüüpi lennuki piloot pidi plaanitud reisi ootamatult katkestama. Lennukatkestuse põhjuseks oli kilekott.

Lennuk oli juba stardivalmis, et Tallinna suunas lennata, kui piloot avastas, et ühe mootoriga on mingi probleem. Igaks juhuks otsustas lennuki meeskond õhku mitte tõusta ning lennumasina tagasi terminali juurde pukseerida.

Nagu selgus, siis tuulega oli õhusõiduki mootorisse lennanud kilekott, vahendab Interfax.

Reis ise ära ei jäänud, selleks leidis lennufirma kiirelt uue lennumasina ja kilekotil ei õnnestunudki reisijate plaane täielikult ära rikkuda.