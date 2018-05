Tartu jaama läbivate rongide liiklust korraldatakse jätkuvalt ilma masinateta, Eesti Raudtee kõnepruugi järgi käib käsitsi juhtimine. Kuidas see täpselt käib, jääb endiselt raudteefirma enda teada.

Vaatamata korduvatele palvetele ei ole Õhtulehel siiski õnnestunud sõlmida Eesti Raudteega kokkulepet, et kasvõi mõne minuti jooksul kiibitseda jaamaülema tööd. Esmakordselt pöördus ajakirjanik sellise palvega Eesti Raudtee poole päev pärast juhtimiskeskuse tulekahju, 17. mail. Keeldumise põhjusena on iga kord öeldud, et jaamaülema töö on vastutusrikas ja pingeline. Sellele on muidugi raske vastu vaielda, kuid vaatamata kõigele oleks hea teada ja julge elada, kui inimesed teavad, kuidas Tartu jaamaülem käsitsi tööd teeb.

Hävinud juhtimiskeskuse põhjustatud segadus puudutabki ainult Tartu jaama, sest selle mõjuala ulatub Tapa suunal Kärknani, Valga suunal Ropkani ja Pihkva suunal Reolani. Muutunud süsteem on nii palju käima joostud, et ükski rong enam Tabiverre toppama ei jää ja asendusbussidega ei pea rongireisijad enam jahmerdama. Tartu linna raudteeülesõidukohad on nüüdseks tööle saadud, hoiatusfoorid ei ole enam pimedad ja tõkkepuud panevad enne rongi saabumist tänava kinni.

Eesti raudteel on praegu vaja otsustada, kas taastatakse vana, releedel põhinev süsteem või astutakse tehnilises mõttes samm edasi. Töö selles suunas hakkas raudteefirma kommunikatsioonijuhi Monika Kaljusaare sõnul pihta, sest Lääne-Harju piirkonnas oli kavas juhtimissüsteemid välja vahetada, kuid nagu Eestis ikka juhtub, asusid hankel osalenud firmad protsessima ja kogu asi hangus kohtuvaidlustesse.