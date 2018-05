"Olen seal pikka aega tegelikult elanud, 2004. aastast, kui maja valmis. Eks aeg on elus edasi liikuda," rääkis Kiivikas. "Natuke jäid ruumid juba väikeseks sest see karikatesadu, mis mul siin uksest-aknast sisse tuleb, ei mahu enam korterisse ära: voodialused on kaste täis ja trofeesid pole enam kuhugi panna," naerab mees.

Korteri müügikuulutuses on kirjas, et kesklinna vaikses sisehoovis asuv ligi 70 ruutmeetrine korter sobib ideaalselt inimesele, kes otsib asukoha mugavust ja eripära.

Eesti esikulturist Ott Kiivikas on pannud müüki enda Tallinna kesklinnas asuva kolmetoalise korteri. "Eks aeg on elus edasi liikuda," rääkis mees Õhtulehele.

Üheks olulisemaks elukohamuutuse põhjuseks nimetab mees soovi elukaaslase Gajane Filantšukiga uus kodu luua. "See on ka energeetilises mõttes vajalik," lausub Kiivikas ning ei tee saladust, et uus kodu, mis on hetkel valmimisjärgus, rajatakse Tallinna külje alla, Kaselaane rohelusse. "Tegemist on paarismajaga," täpsustab mees.