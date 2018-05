Live Nation Balticsi esindaja Ilja Judeikin avaldas Õhtulehele, et Iron Maideniga tuleb Eestisse kaasa 60 inimesega saatjaskond. Kokku kerkib Saku suurhalli 12 lavatagust ruumi. Privaatseid tube pole bändiliikmed soovinud, küll aga on nad palunud kahte prooviruumi, kus end enne kontserti soojaks laulda-mängida.

Briti raskemuusikahiid Iron Maiden, kes laupäeva õhtul üle 18 aasta taas Tallinnas esineb, on lavataguse osas ilmutanud küllaltki tagasihoidlikke soove. Kuid kindlasti pööravad rokihärrasmehed rõhku oma tervisele: Saku suurhallis peab neid ootama massaažiruum ning ohtralt erinevaid puu- ja köögivilju, millest värsket mahla teha.

Söögi-joogi poole pealt on nad tellinud veini, erinevat õlut, energiajooke, vett, teed, kohvi, smuutisid, puuvilju ja snäkke – peaasi, et oleks valikut. Mida nad täpselt süüa soovivad, otsustab bänd koos tiimiga kohapeal.

Soovide nimekirjas on ka hästi varustatud mahlabaar, kus peaks värske mahla valmistamiseks leiduma ananassi, pirni, sellerit, kurki, brokkolit, avokaadosid, porgandeid, sidrunit, laimi, toorest peeti, papaiat, dessertmelonit, mangot, värsket spinatit ja ingverijuurt.

Viimati andis Iron Maiden Eestis kontserdi 2000. aastal Tallinna lauluväljakul. Nüüd naaseb ansambel uue maailmaturneega „The Legacy of the Beast“. Just Tallinnas leiab aset tuuri avakontsert.