Naise sõnul on nad koos olnud üle kümne aasta, aga elu häiriv mure on tekkinud viimasel aastal.

Looduse vastu on raske astuda, aga Õhtulehele kirjutas naine, kes kurdab, et tema uni on vastu hommiku häiritud. Põhjuseks tema kalli partneri erktsoonis peenis.

„No see ei ole ju normaalne, et tal öösel juba erektsioon on. Olen öelnud, et mingu perearstile, aga ta ei taha oma peenist arstile näidata,“ on naine nõutu.

Tema sõnul on tal isegi seksiisu vähenenud, sest kaisus magamist armastav mees mõjub oma kikkis sõbraga öösel lihtsalt ahistavalt.

„Meil on algusest saadik väga meeldiv seks olnud, kuid nüüd ma ei taha sellele enam mõeldagi. Kui varasemalt mulle seks hommikuti meeldis, siis nüüd rikub see öine äratus igasuguse tuju ära. Rääkimata sellest, et ma olen ju magamata ja väsinud. Suhe kannatab, tööl olen tujukas, kuid lahendust kah kusagilt ei leia,“ selgitab naine, et loodab Õhtulehe lugejatelt leida soovitusi, kuidas olukorda lahendada.

„Äkki on keegi sama asjaga hädas olnud ja oskab soovitada, et kuidas nemad lahenduse leidsid. Ühele sõbrannale rääkisin, kuid tema pigem kadestas, et mul mees ikka veel nii krapsakas on,“ lisab ta, et sõbranna mees jaksavat vaid korra nädalas üldse seksile mõelda.