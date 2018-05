E-äriregistri andmetel on endise Sõle spordikeskuse juhi Toomas Ristlaane teed Keskerakonnaga lahku läinud. Nimelt ei kuulu Ristlaan alates tänasest, ehk 22. maist enam erakonna hingekirja.

„Toomas Ristlaan esitas avalduse erakonnast lahkumiseks, mille eilne juhatus ka kinnitas,“ ütles Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi. „Rõhutan veel kord, et Keskerakond ei salli korruptsiooni mitte ühelgi kujul ning kõik sammud selle takistamisel on vajalikud. Tallinnas on juba mitmeid olulisi tegevusi korruptsioonivastases võitluses ette võetud ning kahtlemata on ka korruptsioonivastase võitluse programmi loomine pealinnas oluline ja edasiviiv otsus, mis annab selge sõnumi, et korruptsioonil pole meie ühiskonnas kohta.“

Autosportlasena tuntud Toomas Ristlaan kuulus Keskerakonda alates 2002. aasta lõpust.

Keskkriminaalpolitsei teatas möödunud nädala kolmapäeval, et pidas kinni Tallinna Sõle spordikeskuse juhi Toomas Ristlaane, kes kahtlustuse järgi võttis ühelt spordikeskuse kliendilt mitu korda altkäemaksu, pakkudes sobivaid treeninguaegu, soodsat tasumist ja asjaajamise kiirendamist. Prokurör Leelet Kivioja ütles ERR-ile, et altkäemaksuna küsitud summa jääb vahemikku 3000-4000 eurot. Altkäemaksu andmises kahtlustatav on üle kuulatud ning ta on oma süüd tunnistanud, lisas prokurör.