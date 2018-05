Sel reedel toimub Iirimaal rahvahääletus selle üle, kas jätta kehtima Iiri põhiseaduse 8. paragrahv, mis kehtestab lootele samad õigused kui täiskasvanud naisele, kelle kehas ta kasvab. Fakt on aga see, et iiri naised katkestavad rasedusi ning jäävad seda tegema ka hoolimata reedese referendumi tulemustest – nad lihtsalt pole seda teinud nende reproduktiivõigusi piirava Iirimaa pinnal.

Nagu 38aastane kolme lapse ema Julie O'Donnell, kes üheksa aastat tagasi pisarais silmadega Inglismaal Liverpooli lennujaamas taksosse istus ja juhile lähima haigla nime ütles. Teatud lennujaamade taksojuhid juba teavad, kui iiri aktsendiga naine autosse istub, kuhu tal tõenäoliselt teekond ees on. Julie lapsel avastati tõsine väärareng, mis oleks sünnitusel lõppenud lapse surmaga. Kuid Iirimaal on raseduse katkestamine lubatud vaid juhul, kui raseda naise elu ohus on, loote väärareng ei loe. Nii pidi Julie ette võtma kurva, tema sõnul elu kõige üksildasema reisi Inglismaale.

Kusjuures, kirjutab CNN, Iirimaa abordiseadus ei olegi Euroopa kõige karmim. Arvestades seda, kui palju saab selles osas kajastust just Iirimaa (eriti tänu reedesele referendumile), teavad vähesed, et reproduktiivõiguste piiramise osas on eespool hoopiski Malta, kus raseduse katkestamine on keelatud kõigil juhtudel. Malta on konservatiivne maa, mille riigikirik on roomakatoliku kirik.