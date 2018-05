Taani integratsiooniminister Inger Stojberg soovitas moslemitel end ramadaani ajaks töölt vabaks võtta, kuna nende paastumine võib tuua kaasa riske ülejäänud ühiskonnale. Näiteks peab ta ramadaani-aegset paastu ohuks bussifirmadele ja haiglatele.

Ministri ettepanek on kaasa toonud hulga kriitikat, vahendab BBC. Väljaande andmeil olid just bussifirmad esimeste ettevõtete hulgas, mis teatasid, et neil pole ramadaaniga seoses probleeme tekkinud.

Suurt osa Taani bussiliiklusest opereeriv Arriva kinnitas samuti, et neil pole paastuvate bussijuhtidega ealeski ühtegi õnnetust juhtunud. „Nii et faktiliselt pole ramadaan meie jaoks probleem,“ ütles Arriva kõneisik Pia Hammershoy Splittorff kohalikule ajalehele Berlingske Tidende. Samasisuline seisukoht edastati ka Taani 3F transpordiühingust.

Kohalik moslemiühendus tänas Facebookis avaldatud pöördumises Stojbergi tema mure pärast, kuid viitas sellele, et moslemid on siiski täiskasvanud inimesed, kes on suutelised nii enda kui ühiskonna eest hoolt kandma. „Isegi siis, kui paastume,“ siesis minsitrile suunatud kirjas.