Pärast lavakooli lõpetamist üle kümne aasta Tallinna Linnateatris töötanud, kuid mullu vabakutseliseks hakanud Veiko Tubinal on veel üks muusikaline väljund, mida teatrimuusikaloojast ehk oodata ei oskakski: ta on DJ. Veikot ei näe diskorina siiski kuskil hämaras klubis. „Ma... ei tahakski seda sõna kasutada,“ sõnab Veiko ettevaatlikult, „aga pean ennast vist natuke selliseks... kultuurseks eliit-DJks. Ehk sellepärast, et tutvusringkond on selline.“