Laulja ja helilooja Tõnis Mägi on sotsiaalmeediasse riputanud loodusesõpru kurvastavad pildid. Mägi sõnul võetakse Elvas maha puid, kus linnud pesitsevad. „Linnud, kes pesa punuvad, on paanikas ja ründavad inimesi. Mis maa see on?“ küsib laulja. Keskkonnaameti sõnul on raie lubatud.

Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Aderi sõnul toimub Elva raie täielikult maatulundusmaaga, mis kuulub eraomanikule ning millel ei asu keskkonnaregistri andmetel ükski kaitsealune liik.

„Vastavalt kehtivale metsaseadusele on seal raie lubatud,“ ütles Ader. Keskkonnaamet andmete järgi on kõnealusel maatükil lubatud veerraie 125 tihumeetri ulatuses 1,7 ha suurusel alal.

„Kuigi raie on seaduslikult lubatud, soovitab keskkonnaamet metsamajandajatel lindude jaoks häirimistundlikul pesitsusperioodil raiet mitte teha. Pesitsusaeg kestab erinevatel liikidel erineva aja, ent pesitsuse kõrgaeg on 15. aprillist 15. juulini,“ lisas Ader. „Soovitame mitte raiuda 15. märtsist juulikuu lõpuni, et ka vara- ja hilispesitsejad saaksid rahus oma pojad üles kasvatada. Kui raiealal on tuvastatud linnupesi, võiks raie peatada, kuniks pojad on pesast lahkunud. Seda saab kõige paremini jälgida ja vajadusel raietegevust peatada maaomanik või raie läbiviija.“

Tõnis Mägi posituse kommentaarides viidatakse, et Elvas on kohapeal käinud olukorraga tutvumas Kkskkonnaameti töötajad. Tegelikult hindasid tegevust keskkonnainspektsiooni kui järelevalveasutuse inspektorid. Õhtuleht on küsinud inspektsioonilt raie kohta hinnangut ning täiendab uudist esimesel võimalusel.