Valgevene valitsusametnikud kurjustavad Minskis asuva Briti suursaatkonna töötajatega, kes otsustasid 17. mail, mil tähistati homofoobiavastast päeva, heisata vikerkaarelipu.

Valgevene välisministri pühapäeval tehtud avalduses seisis, et Suurbritannia pani proovile riigi traditsioonilised väärtused, vahendab BBC. „LGBT kommuun ning võitlused nende õiguste eest ja selle päeva tähistamine on võlts!“ Veel seisis teadaandes, et Suurbritannia tekitab probleeme seal, kus neid pole ning et Valgenes pole homofoobiavastast päeva kunagi oluliseks peetud.

Euroopa idaosas asuvas riigis pole homoseksuaalsus küll illegaalne, kuid on jäänud siiski taunitavaks. 2012. aastal teatas Valgevene president Aleksandr Lukašenko inimõiguslaste süüdistuste peale, et on meelsamini siiski diktaator kui gei.

Briti saatkonna kõneisik sõnas BBC-le, et vikerkaarelipp on nende hoonel maikuu 17. päeval varasematelgi aastatel lehvinud, kuid varem pole nad kaebusi saanud.