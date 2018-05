STAARIGA TRENNI | Brigitte Susanne Hunt: käisin noorena nii judos, tennises kui ka kergejõustikus

„Olen teinud paljusid erinevaid trenne, aga ma ütleks, et tantsimine on mulle siiani kõige rohkem meeldinud. Mulle tundub, et nüüd, 22aastasena, on keeruline mingit tantsutrenni leida, kuid usun, et lähen mingil hetkel kuhugi näiteks Ladina-Ameerika tantse tantsima. Praegu aga käin jõusaalis selleks, et end paremasse vormi saada,“ ütleb ta.

„Ma olin see laps, kes iga nädal vahetas trenni – ühel nädalal käisin judos, siis tantsimas, seejärel kergejõustikus, mingil hetkel tennises,“ räägib Brigitte, milline sporditegija ta elu jooksul olnud on.

„Staariga trenni“ on Õhtulehe trennisaade, kus – nagu nimigi ütleb – minnakse staariga trenni. Sedapuhku käisin trennis raadiohääl Brigitte Susanne Hundiga, kes juba mõnda aega treenib personaaltreener Kristjan-Johannes Konsapi käe all.

Mõni aeg tagasi otsustas Brigitte usaldada oma keha personaaltreener Kristjan-Johannes Konsapi kätte. „Olen aastaid käinud rühmatrennides ja tahtsin vaheldust,“ põhjendab ta. „Arvan, et iga inimene võiks mingil hetkel personaaltreeneriga koostööd teha.“ Esiti pani Brigitte paika plaani, et käib personaaltreeneri juures viis nädalat, kuid nüüdseks on ta oma programmi viie nädala võrra pikendanud. „Treener õpetab mulle siis kogu oma teadmiste varamust olulise selgeks ja ma teen ise edasi. Ma pole kunagi jõusaalis käinud, sest ma ei osanud seal midagi teha. Nüüd saan ma juba aru, kes olen ja mida tahan.“

Trennitegemise juures on muidugi oluline osa ka toitumise jälgimisel. Brigitte tunnistab, et ta on kunagi ka paksuke olnud. „Aastaid tagasi kaalusin oma 164sentimeetrise pikkuse juures 70 kilo.“ Kuidas Brigitte siis end kätte võttis? „Mul tekkis esimene poiss. Kõndisime temaga linnas ja ma küsisin: „Ütle ausalt, kas ma olen paks?“, mispeale tema vastas: „Kallis, ma armastan sind igas suuruses.“,“ meenutab Brigitte. „Siis otsustasin, et on aeg end kätte võtta.“

Brigittega trennis (Kuvatõmmis)

Brigitte otsustas seepeale proovida Maggie dieeti, mis on tõeliselt ekstreemne. Kestab see neli nädalat, kaalukaotuseks lubatakse interneti andmetel 10-28 kilogrammi. Hommikusöögiks lubab see dieet süüa pool apelsini või greipi ning kaks muna. Mõnel päeval tohib lõunaks süüa üht puuviljasorti piisavas koguses. Õhtuks aga praetud või keedetud liha, köögivilja või kaks keedetud muna, salatit, ühe röstitud saiaviilu ja ühe apelsini või greibi.

Brigitte tunnistab, et võttis selle dieediga küll 9 kilogrammi alla, kuid peagi hakkasid teda kimbutama ka toitumishäired, millele ta õnneks paari kuuga jälile sai. „Mul polnud üldse energiat, juuksed hakkasid välja langema ja otsustasin, et nii ei saa jätkuda.“ Siis võttis ta taas kaalus pisut juurde. „Praegu kaalun ma 62 kilo, kuid tahaks olla umbes 58-59.“

Brigittega trennis (Kuvatõmmis)

Praegu jälgib ta Erik Orgu toitumiskava. „See aitas mul kolme nädalaga 2 kilo alla võtta, mis on väga okei.“ Ideaalis tahaks Brigitte kaalust kaotada kolm-neli kilogrammi. „Siis ei võtaks ma enam kunagi ühtegi kilo alla. Ma näen, et mida rohkem ma trenni teen ja mida paremini toitun, seda rohkem on mul energiat. Lisaks on ka tuju parem,“ sõnab ta. „Olen suhteliselt närviline inimene, kuid kui trenni teen, olen kohe palju rahulikum ja rõõmsam.“

Tavaline kaalunumber, kui naine sööb, mida tahab ja eriti trenni ei tee, on tal 64 kilo. „Kui tahan sellest allapoole saama, pean regulaaselt trenni tegema ja korralikult toituma.“ Nüüd on Brigitte otsustanud, et trennitegemisest ja korralikust söömisest peab saama elustiil.

Oma personaaltreeneri leidis Brigitte Instagrami abil. „Ta ajas mind mitu korda oma story’dega naerma ja küsisin, kas ta tahaks mind treenida. Saime kaubale ja meil on kõik väga hästi klappinud,“ ütleb Brigitte. „Ta on professionaal. Alguses ma kartsin, et kuna ta on olnud Ott Kiivikase treenitav, teeb ta äkki minust ka mingi musklimäe,“ sõnab Hunt. „Aga ta teeb täpselt nii, nagu ma palusin – ma tahtsin teha trenni oma keharaskusega ja saada juurde painduvust.“

Treener Brigittet üleliia palju piitsutama ei pea. „Ma tean, et pärast trenni tunne – „Jess, ma tegin ära, sain hakkama, nii tubli!“ – on väärt seda, et ma natuke pingutan. Nagu treener ütles, siis ma üritan kõik harjutused hästi kiiresti ära teha.“ Tõesti, kui me Brigittega fitnessipallidega harjutusi tegime, sai ta poole kiiremini tehtud, mispeale treener Kristjan-Johannes naeris, et naisel ongi kombeks harjutused kiiresti ära teha. „Mul oli ka koolis selline suhtumine, et teen asjad ruttu ära, siis ei pea nendega enam tegelema.“