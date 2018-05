"Ma ei taha ennast kuidagi ületähtsustada, selliseid asju juhtub iga päev," räägib raadio Elmar saatejuht ja ansambli Sunlight liige Lauri Hermann, kes sattus hiljuti mootorrattaga ohtlikku olukorda, kuid pääses vaid ehmatusega. Õnnetus oli õnnelik, kuid Lauri on otsustanud nüüd tsiklisõiduga lõpparve teha

"Ma ei ütleks selle kohta isegi mootorrattaõnnetus, aga külje panin asfaldi peal maha ja tegin äkkpidurduse," räägib mees õnnelikust õnnetusest. Lauri, kes polnud aastaid mootorratta seljas olnud, otsustas üle pika aja enda kire ellu äratada ja õhtuses Tartu linnas sõita. "Liiklust praktiliselt polnud, kui ootamatult sõitis ette neljarattaline," meenutab Lauri. "Kõik see toimus nii kiirelt, et olukorda täpselt ära fikseerida ma ei suutnud."

Kogemust jagades tahab Hermann juhtida tähelepanu sellele, et mootorrattahooaeg on täies hoos ja tänavatel kohtab üha enam kaherattalisi, kes paraku sageli Eesti liikluses autojuhtidele märkamata jäävad. "Autojuhtidel on kohati raske mootorrattureid märgata ja teinekord tundub, et mootorratastele tahetakse teadlikult nii-öelda ära teha," lausub mees.

See on ka üks põhjus, miks Lauri ei istunud aastaid ratta selga. "Ma tundsin, et meil ei ole turvaline. Otsustasin seepärast vahepeal mootorratturielust loobuda," räägib Hermann. "Mul puudub küll võrdlusmoment teiste riikide liikluskultuuriga, aga Eestis rikuvad väga paljud mootorratturid eeskirju, ületades kiirust."