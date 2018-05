Venemaa president Vladimir Putin pidas 1. märtsil Moskvas föderaalkogu ees kaks tundi kestnud aastakõne, millest ligi pool kulus uute relvade tutvustamisele. Muu hulgas näitas ta ka tuumajõul liikuvaid tiibrakette, mis võib lennata päevi ja toimetada lõhkepea mistahes punkti maailmas. USA telekanal CNBC väitis nüüd, et Putin ajas udujuttu.

Telekanal viitas USA luureraportiga kursis olevale allikale, et seni on selle tiibraketi kõik katsetused Venemaal lõppenud juba algfaasis ebaõnnestumisega. Mullu novembrist tänavu veebruarini toimus neli katsetust ning pikim katselend kestis pisut üle kahe minuti. tiibrakett läbis selle aja jooksul 35 kilomeetrit, väljus seejärel kontrolli alt ja purunes. Lühim katselend kestis enne raketi purunemist vaid neli sekundit. Kõigil juhtudel ei hakanud tööle tiibraketi tuumajõul töötav mootor, millega Putin aastakõnes uhkeldas.

CNBC lisas, et katsetused toimusid Kremli kõrgete ametnike käsul hoolimata programmi juhtivate inseneride vastuseisust. Viimased leidsid, et arendatav süsteem on veel lapsekingades.

Putini toonane etteaste toimus 17 päeva enne presidendivalimisi. 18. märtsil valiti ta veel kuueks aastaks Venemaa presidendiks.