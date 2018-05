15 aastat ametis olnud riigisekretär Heiki Loot lahkub ametist. Edasisi plaane kommenteerides ütles Loot, et ta soovib pühenduda tööle õigusvaldkonnas.

Heiki Loot ütles oma otsust kommenteerides, et ta on tänulik võimaluse eest nii pikalt riigisekretäri ametit pidada. „Peaminister arutas minuga võimalust, et jätkaksin ka järgmisel ametiajal, kuid leian, et pärast 15 aastat on viimane aeg teatepulk edasi anda,“ selgitas Loot.

Oma suurima saavutustena nimetab Loot riigikantselei arendamist kaasaegseks valitsuskeskuseks, mis toetab valitsuse ja peaministri tööd poliitika planeerimisel, koordineerimisel ja kommunikeerimisel.