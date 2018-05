Täna-homme võib mitmes kohas Eestis sadada hoovihma, võib olla ka äikest. Õhk on siiski soe ja nädala lõpus võib temperatuur tõusta kuni 27 kraadini, lubab Riigi ilmateenistus.



Kolmapäeval on Eesti kohal väheaktiivne madalrõhuvöönd. Siin-seal sajab hoovihma, päeval on võimalik ka äike. Tuul pöördub läänekaarde ja on enamasti nõrk, põhjarannikul tugevam. Õhutemperatuur öösel 8..13, päeval 16..21°C.



Neljapäeval tugevneb Põhja-Euroopas uus kõrgrõhkkond, mis päevaks koondub Botnia lahe kohale ja selle kaguservas tuleb meil öö selge, päev pilverünkadega, aga enamasti sajuta. Tuul pöördub põhjakaarde ja on tuntav. Õhutemperatuur öösel 6..11, päeval 18..23°C, meretuulega rannikul 15°C.



Reedel kõrgrõhkkonna mõju tugevneb ja ilm on sajuta ning laialdaselt selge taevaga. Idakaare tuul on nõrk. Õhutemperatuur öösel 3..8, rannikul kuni 11, päeval 17..22°C.



Laupäeval tuleb kõrgrõhkkond Eesti idapiiri taha ja selle lääneservas püsib meie ilm sajuta. Pilvi on vähe ja tuul on nõrk. Õhutemperatuur öösel 4..9, rannikul kuni 12, päeval 22..25, meretuulega rannikul kuni 17°C.



Pühapäeval liigub üle Soome kagusse madalrõhulohk ja selle mõjul ka meil õhurõhufoon veidi langeb. Lisandub pilverünki ja päeval võib kohati hoovihma sadada. Samal ajal Skandinaaviast avaldab survet juba uus kõrgrõhkkond ning tõstab läänekaare tuult veidi tugevamaks. Õhutemperatuur öösel 5..10, rannikul kuni 13, päeval 22..27, meretuulega rannikul kuni 18, Soome lahe ääres võib jääda alla 15°C.



Esmaspäeval tuleb kõrgrõhkkond Läänemerele ja selle vahetus läheduses on taevas kas selge või õhukese pilvekihiga kaetud. Ilm on sajuta. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur öösel 4..9, rannikul kuni 12, päeval 17..22°C.