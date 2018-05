Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles, et ta ei keskendu reitingutele. Poliitik rääkis Delfile, et selle asemel paneb ta rõhku Eestis üritustel osalemisele ja koolides käimisele.

Kallas ütles, et üldse ei vasta tõele jutt, et ta on vaid Brüsselis ja Eestis ei käi. Ta ütles, et käib igal võimalusel Eestis, käib siin kohtumistel ja esinemistel. "Abi luges kokku, et olen üheksas protsendis Eesti koolidest käinud rääkimas tuleviku töökohtadest ja digitaalsest maailmast," rääkis Kallas.

