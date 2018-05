"Ema viis mind Raduga laulukooli, kui olin 4-aastane. Mulle meeldis seal laulda, kuigi olin tagasihoidlik laps, kartsin väga võõrastega rääkida. Aga laval oli mul hea olla, tundsin ennast nii hästi," räägib Elina ETV lastesaates. 52 ruutmeetrine seelik, mis Elinal Eurovisioni laval seljas oli, pakiti nii osavalt kokku, et mahtus väiksesse reisikohvrisse, mille sai lausa lennukisse kaasa võtta. "Esinen 28. mail Alexela kontserdimajas, kus riputame seeliku inimestele vaatamiseks üles." Lauljatar sõnab, et tal ei ole peaaegu kunagi laval hirmus olla. "Ainult siis, kui on õppimata. Aga mina olen nii hoolas, et õpin sõnad ja viisi enne lavale astumist ära. Kui mul tekibki mõni huvitav emotsioon, pööran selle elevuseks. Isegi, kui tuleb närv sisse, kujutan ette, et minu närv on näpu otsas ja mitte kuskil mujal," räägib Nechayeva.

Elina ütleb, et hetkel ta uuesti "Eesti laulul" ja Eurovisionil osalemisest ei mõtle. "Praegu ei plaani ma uuesti osaleda, aga kunagi ei tea, mis tulevik toob," ei heida ta plaani siiski täielikult peast.

Lauljataril paluti ka saates filosofeerida, mis on unistus. "See on väga ilus asi, mis meid motiveerib ja edasi viib. Kuni inimesel on unistused, on tal põhjust elada," räägib Elina, kes ka ise palju unistab.