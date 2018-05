Venemaa president Vladimir Putin võõrustas läinud reedel Sotšis Saksamaa liidukantslerit Angela Merkelit. Putin andis Merkelile esmalt üle suure roosikimbu. Saksa suurima ajalehe Bild ajakirjanik leidis, et Venemaa president üritas sellega liidukantslerit solvata.

„Maailma juhtivate poliitikute seas on kombeks suruda tervitamisel kätt, aga mitte kinkida lilli,“ kirjutas Bildi ajakirjanik. Ta lisas, et Putin soovis sellega näidata, et just tema on mõjukas mees ja Merkel vaid lihtsalt naine.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et ta ei mõista ajalehe Bild kriitikat. „Venemaal on absoluutselt normaalne kinkida naistele lilli – nii töökaaslastele kui ka välismaalt tulijatele. Meil on see hea tooni tunnus. See on meie traditsioon,“ rõhutas ta.

Vene meedia lisab, et ajaleht Bild ei märganud miskipärast, et esmalt tervitas Putin Merkelit kättpidi ja alles siis andis üle lillekimbu.

Juba neljapäeval saabub Lääne-Euroopast Putini kutsel Venemaale järgmine kõrge külaline – Prantsusmaa president Emmanuel Macron, kes osaleb Peterburi majandusfoorumil.