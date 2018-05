16-aastase sõnul erutas kuuldu teda, kuigi ta pärast väitis sõbrannale, et alla polnud kirgliku paari tegevusest midagi kuulda. Ometigi kiitis ta sõbrannale mehe välimust ja lisas, et ta oleks valmis temaga voodisse minema.

Loomulikult ei jätnud vanem sõbranna seda vaid enda teada, vaid kuulutas seda ka äsja pesemast tulnud mehele. Siis tegigi mees ettepaneku 16-aastasele neiule, et too temaga üles kaasa läheks.

Neiu rääkis mehele oma süütusest, mistõttu olevat härra olnud temaga eriti ettevaatlik ja kasutanud palju libestit. Samuti olevat mees igat asja ja oma järgmist sammu neiule selgitanud.

Pärast seda esimest korda on tüdruk koos sõbrannaga veel korduvalt selle mehe juures käinud.

Nüüd muretseb tüdruk, et ta peika saab teada, et ta ei olegi enam süütu. Asi on selles, et ta 17-aastane peika on ka asunud nüüd temaga seksist rääkima.

"Ma armastan teda. Ma muretsen nüüd, et ta saab teada, et olen juba kellegi teisega olnud. Ja siis ta arvab, et olen teda petnud," selgitab neiu.

Ettenägelikult on ta käinud ka naistearstil ja lasknud välja kirjutada rasestumisvastased pillid, et mitte lapseootele jääda.

The Sun`i suhtenõustaja Deidre kirjutab oma vastuses neiule, et ta on oma sõbraga õnnesärgis sündinud, sest mees oleks tüdrukutega võinud midagi väga halba korda saata. Ta soovitab noorel sellest mehest eemale hoida.