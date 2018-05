"Terevisioonis" käis külas Ivar Leimus, kes on koos Mauri Kiudsoo ja Gunnar Haljakuga pannud kokku raamatu "Sestertsist sendini. 2000 aastat raha Eestis."

Küsimusele, kas rohkem kui 2000 aastat tagasi siis raha polnudki, ütles Leimus, et seda ei teata. "Kuidas me saaksimegi. Võimalik, et midagi rahana kasutati, aga kuna seda üles ei kirjutatud, siis me ei saagi seda teadma," sõnas ta.

Sõna "raha" päritolu on Leimuse sõnul hägune – võib-olla kasutati kunagi raha asemel karusnahku või merevaiku, aga võib-olla ei kasutatud ka. "Me ei tea seda tõesti."

Vanimad Eestist leitud Rooma mündid on 1. ja 2. sajandist pärit. "Seda on väga raske öelda, kas nad siis ka siia jõudsid. Neil pole ju ümbrikut kaasas. Äkki jõudsid 3. sajandil."

Vaata "Terevisiooni" täispikka intervjuud SIIT.