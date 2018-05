Kohus mõistis Paile sama karistuse, mida politsei talle 7. mail toimunud istungil taotles. Pai endal süüd ei näe ning leiab, et tema väärteoasjas tulnuks menetlus lõpetada, kirjutab ERR-i uudisteportaal .

Pai on väitnud, et tal oli vahetult enne seda uuest tööotsast juttu linnapea kohusetäitja Taavi Aasaga, kes olevat talle selleks nõusoleku andnud. Kunstilise juhi töölepingu projekti lihvis Pai ja see saadeti kooskõlastamiseks ka linnavalitsuse juristidele, kes olevat kinnitanud lepingu vormilist korrektsust.