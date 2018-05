Endover emiteeris teist korda võlakirju, et finantseerida uut elu- ja äripindade arendusprojekti Fabrik, mis on osa endisest Balti Manufaktuuri kompleksist. Elu- ja äripindadega arenduse eesmärk on kujundada Põhja-Tallinnas Sitsi asumis paiknevast endisest tootmishoonest silmapaistev linnak.

„Fabriku arenduse võlakirjade väljastamine on planeeritud kahte osasse ning selle kogumaht on 10 miljonit eurot,“ lausus Endoveri tegevjuht Robert Laud. „Esimeses osas oli eesmärk koguda 5,5 miljonit eurot, kuid investorite huvi kujunes väga suureks ning märkimisavaldusi kogunes oluliselt rohkem – üle 7 miljoni euro.“

Endoveri tegevjuhi sõnul näitab võlakirjade ülemärkimine nii suures mahus investorite usaldust ettevõtte suhtes. „Oleme teist korda emitendi rollis ning eelmised Vega projekti finantseerimise võlakirjad tagastasime investoritele ennetähtaegselt, sest arendus osutus oodatust edukamaks,“ lisas Laud.

„Võlakirja ülemärkimise ja investorite huvi tegid võimalikuks mitu faktorit. Esiteks, Endoveri eelmise projekti edu, mida samuti finantseeriti peamiselt võlakirjadega. Teiseks, Balti manufaktuuri ajaloolise hoone eripära ning Põhja-Tallinna arenev piirkond,“ lisas tehingu finantsnõustaja, Redgate Capitali partner Aare Tammemäe.

Esimese järgu hüpoteegiga tagatud võlakirjadega finantseeritakse osaliselt nii kinnistu ostu kui ka ehituskulusid.

Võlakirjade emitent ja emissiooni korraldaja oli Endover Development OÜ, mis on Fabrik projekti arendamiseks loodud projektiettevõte. Kompleksi ehitus toimub etappide kaupa. Fabriku industriaalsed loft-tüüpi korterid tulevad müüki eeldatavasti käesoleva aasta lõpus.

Uue projekti esmaemissiooni märkimisperiood lõppes 14. mail ning võlakirju on veel võimalik osta järelturult. Tegu on suunatud pakkumisega Balti võlakirjainvestoritele, millest ligi poole märkisid täis Läti ja Leedu institutsionaalsed investorid. Ülejäänud osa märkisid Eesti institutsionaalsed ja professionaalsed erainvestorid.

Võlakiri pakub investorile tootlust 11% aastas.

Emitendi finantsnõustajaks oli Redgate Capital AS ja õigusnõustajaks Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ. Võlakirjade tagatisagendiks on Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ.

