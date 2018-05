Ansambel Pärl avaldas koostöös Eesti ühe tuntuima koomiku ja näitleja Jan Uuspõlluga täna lõbusa suveloo "Ja nii on".

Jan, kes oma esinejatöö kõrvalt on alati ka muusikat teinud, tegutsedes tänaseni bluusilauljana ansambliga Luxury Filters, otsustas kaasa lüüa ka selles projektis, kui oli kuulnud vaid loo demo. "Tundsin kohe, et see on minu teema. Ürgmehe teema – see on mind terve elu saatnud ja polnud kahtlustki, et pean selles kaasa lööma," kirjeldab Jan, kuidas koostöö Pärliga sündis. Pärli eestvedaja Tarvo Valmi sõnul polnud temal aga kahtlustki, kellele helistama peab, kui loo esimene versioon valmis sai: midagi nii lustakat suudab veel paremaks teha oma osalusega kindlasti just Uuspõld.

Jan Uuspõld kehastab värskes loos kaht dialoogi pidavat kaasat, kes etendavad väga harjumuspäraseid vestlusi iga paarisuhte igapäevaelus, kus on paratamatult vahel soov öelda ka viisakalt "Ma ei taha täna rääkida!" Nüüd pole seda öelda vajagi, sest uus lugu võib kõlada paroolina raske päeva lõppedes igas Eestimaa kodus. Sõnu polegi vaja: ainult muusikat! "Ja nii on!"