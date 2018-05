Olerexi omanikfirma Aqua Marina AS ostis Wipestrex Kinnisvaraarendus OÜ-lt Tartus Turu tänav 21 asuva kinnistu, mille hoonestuse lammutamiseks andis linnavalitsus veebruaris ehitusloa.

Aqua Maria omanik Antti Moppel ütles BNS-ile, et praegu tegeleb Aqua Marina uue hoone projekteerimisega.

Möödunud aasta suvel taotles Aqua Marina hoone projekteerimistingimusi, et ehitada olemasoleva hoone asemele kuni kuuekorruseline ärihoone. Maja tahetakse ümber ehitada eesmärgiga müüa väiksemaid äripindasid büroodele ja kauplustele.

Tartu arhitektuuri ja ehituse osakond andis 27. veebruaril ehitusloa Turu tänav 21 asuva ööklubi lammutamiseks. Osakonna juhataja Tõnis Arjus ütles mullu Tartu Postimehele, et hoone uus omanik on hinnanud maja seisukorda selliseks, et sinna ei saa olemasoleva hoone pinnalt kaasaegset ärihoonet ehitada ning seega tuleb see lammutada.

Kavandatava ärihoone arhitektuurivõistluse võitis Kadarik Tüür Arhitektid OÜ pakutud lahendus.

Turu tänav 21 asuv 2300-ruutmeetrine kinnistu kuulus varem Raivo Ranna ja Aivar Tuulbergi ettevõttele Wipestrex Kinnisvaraarendus OÜ.

Majas on varasemalt tegutsenud ööklubid Pattaya, Ahi ja Cleo.

Allikas: BNS

