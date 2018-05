Jada Pinkett Smith on hakanud viimasel ajal sageli turbanit kandma ning see sobib talle imehästi. Kuid Will Smithi 46aastane abikaasa tunnistas oma Facebook Watchi saates midagi, millest ta pole varem iitsatanudki - ta on hakanud kiilanema. "Paljud on küsinud, miks ma viimasel ajal turbaneid kannan," rääkis näitlejanna "Red Table Talki" uues osas oma emale ja tütrele. "Ma pole sellest rääkinud. Sellest pole kerge rääkida, aga ma teen seda." Feels good to be back ✨ A post shared by Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith) on May 3, 2018 at 4:26pm PDT

Jada pihtis oma õudustundest, kui tal oli duši all äkki peotäite kaupa juukseid ära tulnud. "Mõtlesin: "Oh issand, kas ma hakkan kiilaks jääma?" See oli üks neid kordi mu elus, mil olen sõna otseses mõttes hirmust värisenud. Sellepärast ma oma juuksed lühikeseks lõikasingi ning jäängi lõikama."

Filmitäht oli aasta algul ilmunud seltskonda šiki asümmeetrilise soenguga. Sestsaadik on Jada juuksed lühikesed püsinud. Jada tunnistas, et elab juuste väljalangemist rängalt üle. "Juuste eest hoolitsemine on olnud minu jaoks ilus rituaal - ning on olnud minu otsus, kas mul on juuksed või ei ole. Aga mõelda ühel päeval: "Oh issand, mul ei pruugi seda valikut enam olla!"" A post shared by Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith) on May 14, 2018 at 11:19am PDT Näitlejanna on konsulteerinud mitme spetsialistiga, kuid juuste väljalangemise põhjust pole leitud. "Mulle on tehtud kõikvõimalikud uuringud. Ei teata, miks see nii on." Jada ema Adrienne Banfield-Jones on kahtlustanud, et tütre juuksed langevad välja stressi tõttu. Mõni teine on pakkunud põhjuseks alopeetsia-nimelist haigust.