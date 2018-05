""Laulukarussell" oli elu ja surma küsimus. Kui oli köha, siis olid öö läbi aurud ja kui edasi ei saanud, ei julgenud ma kooli oma nägu näitama minna," meenutab Kerli Kõiv "Ringvaates" aega, kui tüdrukutirtsuna lauluvõistlustel Luisa Värgiga konkureeris.

Kõiv sõnab, et üritab ennast treenida, et ei oleks enam elu ja surma tüüpi inimene. "Tegelikult ma olen. Aga ma üritangi ennast treenida, et oleks ka varjundid ja värvid, mitte ainult must ja valge. On kindlaks tehtud, et kui inimene tahab muutuda, läheb selle jaoks kuus kuni kaheksa kuud."

Mõni aeg tagasi kirjutas Kerli Facebookis, et on otsustanud tagasi Eestisse kolida. "Olen tegelikult juba mitu aastat suviti Eestis olnud ja eelmisel suvel sain päris oma unistuste koha valmis. Ameerikas käin küll ja mul on seal veel asju, kuigi raamatud tõin Eestisse," räägib Kõiv, et see oli tema jaoks justkui nurgakivi.