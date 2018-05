President Kersti Kaljulaid sõitis täna ametlikule visiidile Ukrainasse, kus kohtub presidendi ja peaministriga ning külastab lisaks Ida-Ukrainat, kus tutvub olukorraga sõjapiirkonnas ja humanitaarorganisatsioonide tegevusega.

Oma Twitteri kontole on president postitanud pildi sellest, kuidas ta Ukrainas vastu võeti. Ukrainlased tervitasid meie presidenti rahvuslike traditsioonide järgi. See väljendab suurt lugupidamist ja austusavaldust.

Korovai ehk leib (Eesti mõistes on see pigem sai või sepikulaadne küpsetis) tehakse tavaliselt valmis päev varem. See on alati ümmargune ning tema keskel on kausjas süvis soola jaoks. Leib kaunistatakse alati uhkelt ning seda pakutakse külalisele rušnikult, mis on spetsiaalne leivarätik. Leiva pakkumine rušnikuta toob halba õnne. Samuti ei tohi kunagi kinkida külalisele tühja rušnikut, ka see pidavat vaid häda kaela tooma.