Värske Sussexi hertsoginna Meghani isa Thomas Markle'it nähti esmaspäeval Mehhikos ringi liikumas. Eelmisel kolmapäeval oli prints Harry äiale tehtud infarktijärgne südamelõikus.

Daily Maili andmeil on 73aastane Thomas kosunud tervisehädadest Mehhikos oma uues kodulinnas Rosaritos sõprade seltsis. Vanahärrat sõidutati näiteks Starbucksi kohvikusse. Briti kõmuleht on avaldanud ka foto, kus endine Hollywoodi valguskunstnik ("Tuvikesed"), kilekott käes, haiglast väljub.

Mail On Sunday oli hiljuti paljastanud, et Thomas Markle'i poseeris vähemalt neli korda Jeff Rayneri nimelisele paparatsole. Ühistööna valminud fotod jätsid mulje, et Markle on neile pahaaimamatult sattunud, ent tegelikult oli tegu kavala fotolavastusega. Väidetavalt kasseeris paparatsoagentuur fotode eest ajakirjanduselt umbkaudu 113 000 eurot.

Skandaal nõrgendas juba niigi põdura vanahärra tervist ning ta ei saanud tütart altari ette saata. Meghan saabus laulatusele oma äia prints Charlesi käevangus.