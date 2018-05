Kantar Emori tänavu aprillis läbi viidud uuringust selgub, et Eesti inimestele enim meeldivate brändide edetabelit juhib endiselt Kalev. Teisele kohale on tõusnud YouTube.

Üsna ligilähedase eelistajate osakaaluga mahuvad esikümnesse veel ERR, Selver, Google, Swedbank, Farmi, Telia, Maxima ja Facebook.

„Kalev on edetabeli tipus püsinud läbi kõigi aastate, mil Kantar Emor on sarnasel metoodikal põhinevat uuringut läbi viinud ehk alates 2009. aastast,“ sõnas Emori uuringuekspert Katrin Männaste. „Kui kahel eelnenud aastal tuli Kalevil esikohta sisuliselt Google’iga jagada (nende meeldivushinnang oli ligilähedane), siis nüüd on Google edetabelis mõnevõrra langenud. Edetabeli eesotsas, 25 meeldivaima brändi seas on aga jätkuvalt kõige enam nn digimeedia ja -meelelahutuse brände, neist kõrgeimale positsioonile jõudnud YouTube toetub eeskätt suurele populaarsusele noorte meeste seas.“

Toidubrände on viimasel paaril-kolmel aastal jõudnud edetabelisse varasemast vähem. Aastatagusega võrreldes on aga olulisema positsioonitõusu läbi teinud Farmi. Teistest esikümne brändidest saab suuremaks tõusjaks lugeda veel Maximat. Esikümnest langesid välja Gmail, Skype, SEB ja ETV. Viimati mainitu puhul mõjutas langust ERR-i kui katusbrändi lisamine brändinimekirja, ERR jõudis edetabelis kõrgele kolmandale kohale.

„Populaarseimate brändide väljaselgitamiseks palusime vastajail etteantud nimekirja alusel valida kuni viis tema jaoks kõige meeldivamat – valik tuli teha 157 nimetuse ja logo seast,“ selgitas Emori uuringuekspert Katrin Männaste. „Nimekirja aluseks on Kantar Emori erinevatest brändiuuringutest saadud kogemus. Uuringu alguses kaardistame igal aastal meeldivaimad brändid ka lahtise küsimusega, et järgmises uuringulaines oleks võimalik korrigeerida vastajatele etteantavat nimekirja. Uuringus osales 1016 Eesti elanikku vanuses 15–74 aastat.“