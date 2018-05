USA asepresident Mike Pence hoiatas Põhja-Korea liidrit Kim-Jong-uni, et kui too peaks tuleval kuul president Donald Trumpiga kohtuma, ei maksa tal USA juhiga mängida.

Pence ütles Fox Newsile intervjuud andes, et selline samm oleks Põhja-Korea liidri poolt suur viga, vahendab BBC.

Veel kinnitas Pence, et pole küsimustki, et Trump on võimeline 12. juuniks planeeritud kohtumiselt lihtsalt minema kõndima.

Põhja-Korea ähvardas hiljuti, et võib USA julgeolekunõuniku John Boltoni kommetaaride tõttu kohtumise üldse ära jätta. Nimelt oli Bolton soovitanud Põhja-Korea tuumavabaks muutmisel järgida nõndanimetatud Liibüa mudelit. Bolton pidas silmas seda, et Liibüa loobus 2003. aastal vabatahtlikult oma tuumaprogrammist ja andis pommiehituseks vajalikud materjalid ära.