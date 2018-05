70-aastane Mehhiko naine väidab, et on rase ja ootab oma kaheksandat last. Kui naine sünnitab, siis saab temast kõige vanem ema ajaloos.

Maria de la Luz on toonud ilmale juba seitse last, kuid väidab nüüd, et ootab 70-aastasena oma kaheksandat järglast, kirjutab Mirror.

Naine jagas kohaliku meediaga fotot ultrahelist, mis kinnitab, et naine ootab tütart.