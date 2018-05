Austraalia kohus mõistis süüdi peapiiskop Philip Wilsoni, kes varjas altaripoiste seksuaalset väärkohtlemist 1970ndail.

Adelaide'i peapiiskop on kõige kõrgeim katoliku kiriku liige maailmas, kes sellises kuriteos süüdi on mõistetud, vahendab BBC.

Süüdistuste järgi varjas Wilson oma preestrist kolleegi, James Fletcheri koletuid tegusid Uus-Lõuna-Walesi osariigis.

Veel läinud kuul kinnitas Wilson kohtule, et ta ei teadnud Maitlandis töötades seal toime pandud kuritegudest. Kuid üks Fletcheri ohvritest, endine altaripoiss Peter Creigh kinnitas, et ta oli Wilsonile juhtunust detailselt rääkinud 1976. aastal ehk viis aastat pärast läbielatut.

Pärast kohtuotsust sõnas peapiiskop, et ta on mõistagi pettunud ning lubas kaaluda edasisi seaduslikke võimalusi. Millise karistuse Wilson saab, otsustatakse juunis, kuid teada on, et teda võib ees oodata kahe aasta pikkune vangistus.

James Fletcher mõisteti üheksa lapse pilastamise eest süüdi 2004. aastal. Ta suri 2006. aastal vangistuses viibides.