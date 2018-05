Eesti Päevaleht kirjutab sotsiaalkindlustusameti lastemajast, kus tegeletakse seksuaalselt väärkoheldud lastega. Mullu registreeriti Eestis 515 alaealistega seotud seksuaalkuritegu ning ohvrite keskmine vanus oli üheksa aastat.

Üks laps, kelle puhul kahtlustatakse seksuaalset väärkohtlemist, ütleb: musitasin issi nina. Selgus, et issi oli nimetanud oma peenist „ninaks”. Sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juht Anna Frank-Viron selgitab, et seksuaalkurjategijad panevadki vahel oma suguelundile teise nime, et mitte vahele jääda.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.