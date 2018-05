„Ärkasin hommikul mõttega, et kas ongi põhjust sünnipäeva pidada, sest ma ikka väga loodan, et paremad päevad ja see, mida tegelikult tahaks teha, on veel ees,“ ütles filmirežissöör Ilmar Raag, kes tähistab täna oma 50. sünnipäeva ning võttis sel puhul stuudio Amrion kontoris Tatari tänaval vastu kolleegide, sõprade ja tuttavate õnnitlusi.

Filmindusest kuueaastast pausi pidanud ja sügisest Tartu ülikooli juures vabade kunstide professorina tööd alustav Raag ütleb, et võimalusest ülikoolis loengud pidada tunneb ta vaid rõõm. Tal on aastatega, mille sisse mahub ka kaitseväe missioon Malis, tekkinud mõtteid rohkem, kui on olnud võimalusi neid välja ütelda. „Professuur on omamoodi sundus, et sa pead oma mõtted ära korrastama,“ tõdeb Raag. „Nii et see professori amet on justkui sülle kukkunud võimalus iseendas selgusele jõuda.“

Ent sügisel ootavad teda pärast pikka pausi ka uue filmi võtted. Selle aasta lõpust või järgmise aasta algusest peaks töösse minema lastele mõeldud mängufilm „Erik Kivisüda“, mida Eestist hakkab tootma stuudio Amrion. „Nagu see filmitegemine Eestis käib: kui on suurem film, on kohe kõrvale vaja koostööpartnereid, mis tähendab, et võtete algus on natuke edasi lükkunud. See teeb meelehärmi, aga ma olen seda ka varem kogenud ning üle elanud,“ on Raag siinkohal rahu ise. „Ühegi filmi tegemine pole peaaegu kunagi alanud siis, kui ta on välja kuulutatud.“ Raagi sõnul on ta selle filmi stsenaariumit enda peas kandnud juba mitu aastat. „Produtsent Riina Sildos tutvustas mulle seda lugu juba enne Aafrika missiooni, nii et mul oli selle peale piisavalt aega mõelda, et ta saaks enda omaks. See on üks neist filmidest, mida ma oleks tahtnud vaadata siis, kui ma olin kümneaastane poiss.“