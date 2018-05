Tallinna elanikkond on viimase kümne aastaga kasvanud hüppeliselt. 2008 aastal oli Tallinna hingekirjas 401 372, käesoleva aasta mai seisuga on linna elanikkond kasvanud ligema 50 000 hingega, ehk jõudnud arvuni 450 075. Milline näeks Tallinn välja siis, kui kõik 1,3 miljon eestlast tuleks pealinna?

„Noh, mis see siis oleks: 1,3 miljoni elanikuga linnu terve Euroopa täis,“ ütles 1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahter. „Tallinna kõrval saaksid sateliitlinnad, nagu Keila, Saue, Saku ja Jüri, väga suure tõuke.“

Grand Kinnisvara juhi Marek Kerna sõnul toimuks kogu Eesti elanikkonna Tallinna tulemisega pealinna valglinnastumine, ehk linnapiir leviks maapiirkonda. „Nõmme on olnud ka eraldi liin. Et selliseid linnataolisi rajoone võib vabalt juurde tekkida,“ arvas Kerna. „Näiteks praegu on väga arenenud [Tallinna külje all olev] Rae vald.“

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Soomani hinnangul ei kasvaks Tallinn inimeste sissevooluga kõrgustesse, sest see tähendaks kallist elamispinda. „Linn laieneks, unustame Tallinna halduspiirid,“ rääkis Sooman, kes näeb Tallinna laienemist eelkõige lõuna ja lääne suunal. „Hajaasustuse asemel tekivad kortermajadega eeslinnad, kus on madalad, kuni kolmekorruselised kortermajad. Tekivad suured klastrid nagu Väike-Õismäe: väikesele alale paigutatakse tohutu hulk inimesi*.“

* Väike-Õismäe on mõne ruutkilomeetrine paneelelamurajoon, kus elab ligemale pool, ehk 27 000 inimest Tallinna Haabersti linnaosast.