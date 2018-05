Julgest pealehakkamisest on palju kasu. Õnnestub uus äriprojekt hooga käima lükata või autoriteetsete isikute käest paremad võimalused ja tingimused välja kaubelda.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Päikese ja Marsi trigooni toel on sul lihtne endast enesekindlat muljet jätta ja teistele mõju avaldada – sinu sõna maksab! Sul on võimalik asju enda soovide järgi sättida.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sulle on abiks nii varasemad kogemused kui ka võimalus toetuda headele partneritele ja nõuandjatele. Kui abi vajad, suudad tänu heale vaistule parima abimehe leida.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Täna võib keegi sulle otsustavalt läheneda ja avaldada, et armastab sind kogu südamest. Ka sa ise oled valmis armastust avaldama ja truudust vanduma.

Neitsi

23. august – 22. september

Sul on võimalus teha olulisi samme selleks, et karjääriredelil kõrgemale pulgale liikuda. Sinu südikus ja töökus ei jää vastutavatele isikutele märkamatuks.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Ju on sul suured ja ambitsioonikad plaanid oma tegevuse laiendamiseks. Võimalik, et just täna suudad luua rahvusvahelisi kontakte, mis tulevikus palju edu aitavad saavutada.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Oled sõiduvees. Suudad oma tahtmise saada, ilma et seejuures kellelegi inetult survet avaldaksid. Ole see, kes sa oled – tubli, andekas ja särav – ning kõik õnnestub.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sinu parim kaaslane on inimene, kes sind armastab. Lisaks sellele, et ta on ilus ja armas, on ta ilmselt ka piisavalt tark selleks, et olla sulle toeks just seal, kus sa abi vajad.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Kui oled tublisti tööd murdnud, siis nüüd võib tekkida võimalus ka sissetuleku suurendamiseks. Hea tööga kaasneb loodetavasti viimaks ka hea palk.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Mõningane enesekesksus on omal kohal. Ütled oma arvamuse julgelt välja ka laiema publiku ees, pälvides sellega tähelepanu ja ilmselt ka imetlust ja heakskiitu.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Võid leida võimaluse õppida just seda ala, mis sind kõige rohkem köidab või siis täiendada ennast piiri taga. Haara aga julgelt võimalusest kinni, astu edasi!

