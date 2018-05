Hea aeg asumaks õppima ala, mis sind alati köitnud ja sütitanud on. Päev sobib ka retkeks loodusesse, eriti just väekatesse paikadesse, mis seotud esivanemate usundiga.

Selleks, et toetus välja teenida, ei ole vaja mitte pugeda, vaid näidata enda tõelist palet kogu mitmekesisuses. Oled ainulaadne ja seda osatakse hinnata.

Mineviku mõju on toetav. Olgu selleks siis religioon või vanemate poolt edasi antud õpetused, tugevad juured annavad sulle kindlustunde.

Rahalise edu võib tagada loominguga seotud amet, ent ka see, kui oma ülesannetele loomingulisemalt läheneda saad. Hea, kui sa ei pea kellast kellani tööl istuma.

Ei maksa peljata armastatud inimesele oma tundeid välja näidata. Märk usaldusest on see, kui avaldad talle saladusi, mida oled siiani igaks juhuks enda teada hoidnud.

Suguvõsa, kodu ja kodumaa on sulle tähtsad. Õpetad austust mineviku vastu ka endast noorematele ning hea meelega tutvustad oma traditsioone välismaalastele.

Võta aega selleks, et tegeleda asjadega, mis sulle rõõmu ja rahulolu pakuvad. Julge andeid välja näidata, eriti loomingulises vallas! Küllap saad valju aplausi osaliseks.

Ära karda oma pehmemat poolt välja näidata. Kui riskid olla haavatav, loob see armastatud inimesega tugeva ühenduse ja kutsub tedagi enda hingesoppe avama.

Palju õnne, Kaksikud! Uuel eluaastal jagub uljust, võitlusvaimu ja soovi tegutseda. Tahtejõudu on palju ja su eneseväljendus otsekohene. Palju on kasu sellest, et sind ümbritsevad sõbrad, kellest igaüks näeb maailma pisut erinevalt ning nii annavad nad sullegi vaatenurki juurde.