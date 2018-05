Muuseumiööl kultuuriasutuste uste taga vonklevad pikad järjekorrad vaid kinnitavad rahva eneseharimise huvi. Selline elevus valitseb aga vaid ühel õhtul aastas, et pärast muuseumiööd taas vaikellu suikuda – tol õhtul käib muuseumides kümme korda rohkem inimesi kui aasta keskmisel päeval. Too vaikelu on õnneks suhteline, sest statistiliselt oleme Euroopas muuseumikülastuste poolest esirinnas.

Samas võiks ühe õhtu ülisuur huvi anda mõtteainet nii muuseumidele kui ka kultuuri rahastamise otsustajaile. Sest mitmel pool Euroopas on muuseumid tasuta. Kui Itaalia suudab lubada kõik alla 18aastased muuseumi piletita ja Rootsis on hulk muuseume kõigile tasuta, siis kas Eestis on see välistatud?

Pealegi pole muuseumipilet Eestis odav. Kui ERMi või Lennusadama üksikpilet maksab 14 eurot ja perepilet 28 eurot, siis kordades suuremasse Louvre'i pääseb 15 euroga. Arvestades elatustaseme erinevust, on muuseumikülastus Eestis meie jaoks oluliselt kulukam, nõukaaegsest paarikümnekopikasest piletihinnast rääkimata.

Praegu on muusemi minek kallim kui kinnominek. Kui muuseumiskäik maksab noorele sama palju kui rahvusooperi külastus või pool jõusaali kuutasust, siis on see märk paigast ära proportsioonidest. Vaevalt et praeguse nutipõlvkonna kaalukauss sellise hinnadilemma puhul muuseumikülastuse suunas kaldub. Muidugi võib öelda, et tõelise kultuuri nautimine ei peagi odav lõbu olema, kuid näiteks rahvusooper kasvatab noort külastajate põlvkonda neile poole hinnaga pileteid pakkudes. Muuseumide puhul võib omatulu küündida vaid kümnendikuni eelarvest, mis tähendab, et piletimüügist saadakse vaid pisike osa ülalpidamiskulust. Sellegi pisku katmine riigi poolt on poliitilise otsuse küsimus. Uus aeg soosib uusi lahendusi. EL katsetab noortele tasuta rongipiletite jagamist reisimisvõimaluste laiendamiseks. Meil pole aga välistatud, et muuseumid teevad muuseumiöö tungist järelduse, et piletihind on liiga odav ning aeg on seda tõsta, nagu on viimastel aastatel teinud ERM ja lennusadam.