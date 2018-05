Spordimaailmas tõestatakse ikka ja jälle, et maailma tippu võivad küündida ka noormehed ja neiud ning tõele au andes on vanus vaid number passis. Pole vahet, kas oled 19aastane korvpallur või 36aastane tennisist – sa võid olla maailma parim või sellele tasemele lähedal.

Möödunud nädalavahetusel tõestas nooruse kiuste oma oskusi 19aastane Luka Doncic. Ta aitas Madridi Reali Euroopa tugevaima klubisarja Euroliiga võitjaks, teenides selle käigus ka finaalturniiri kõige väärtuslikuma mängija tiitli.

Mullu Sloveeniaga Euroopa meistriks kroonitud Doncic on suurepärane näide sellest, kuidas imelisest talendist on suudetud kasvatada kahe jalaga maa peal olev inimene, kes on spordis väga hea. Kahjuks on vastupidiseid näiteid – hea sportlane, kes kaotab pilvedes hõljudes oma sihi – oluliselt rohkem.

Iga vanem teeb oma lapsele suure teene, kui ei luba tal oma inimlikkust kaotada. Tippu pürgimiseks on seda vaja, vahet pole, mis elualal võsuke töötab.