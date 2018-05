Kas kuulsid nime šungiit esimest korda? Tegelikkuses on aga šungiiti, meie planeedil leiduvat süsinikku sisaldavat mineraali, kasutatud tervise parandamiseks juba aastasadu.

Šungiitide päritolu on seni teadmata. Ühe hüpoteesi kohaselt on šungiidid meie päikesesüsteemis eksisteerinud planeedi Faeton jäänused. Suur fullereenide sisaldus annab võimaluse oletada nende kosmilist päritolu - samasuguseid maavälised fullereene on leitud ka meteoriitidest. Fullereenide avastamise tähtsust kirjeldab fakt, et grupile Inglise teadlastele omistati selle eest 1996. aastal Nobeli preemia.

Praeguseks on fullereene looduslike mineraalide seas leitud ainult šungiidis ja just sellega seletatakse šungiidi toimet mitmete haiguste leevendamisel, inimese organite ja elundite nooruse, ilu ja värskuse säilitamisel.

Kuidas teeb šungiit tervisele head?

Võitleb psoriaasi vastu. Šungiidiveega naha tupsutamine paar korda päevas pidurdab mõnede psoriaasivormide arengut ja hoiab seda mittehäirivas, peaaegu märkamatus seisundis.

Parem ja tervem näonahk. Hommikuti regulaarselt šungiidiveega loputades (mitte kuivatada, kuivab ise mõne minutiga) muutub näonahk elastsemaks ning paari päevaga paranevad väikesed vigastused ja vistrikud.

Tõkestab juuste väljalangemist. Šungiidiveega juuste loputamine kinnistab juukseid ning nende väljalangemine väheneb paari korra järel märgatavalt (eriti oluline neile, kes tihti värvivad).

Teeb kahjutuks tervist häirivad bakterid. Üldtuntud on šungiidi mõju e-coli ja mõnede teiste tervist häirivate bakterite kahjutukstegemisel. Samas niinimetatud häid baktereid šungiit ei puutu.

Parandab seedimist. Senine šungiidivee kasutamise kogemus näitab, et paljudel inimestel normaliseerus seedimine hämmastavalt kiiresti.

Vähendab mürkide kogust kehas. Šungiidivesi viib organismist välja toksiine ja mürke, sealhulgas alkoholi liigtarbimise jääke. Tänu oma absorptsioonivõimele puhastab šungiit kange alkoholi puskariõlist.

Hea ka lemmikloomadele. Selgub, et lemmikloomad ja -linnudki eelistavad meelsasti šungiidivett. Selle kasutamine lemmikloomade toidus ja joogiveena parandab kehakarvade või sulgede väljanägemist ja tervislikku olukorda. Samuti kaitseb lemmikuid allergia, parasiitide ja nakkushaiguste eest. Nendel koertel ja kassidel, kellele on antud juua šungiidikillustikul seisnud vett, muutub karv märgavatavalt paksemaks ja hakkab läikima.

Milliseid uuringuid on tehtud Eestis?

Katse käigus viidi kogu laut üle šungiidiveele, misjärel tõusis lehmadel piima rasvasus sama ratsiooni juures 16%. Samuti vähenes noorloomade suremus ja hakkas sündima kaksikutest terveid vasikaid.

Teise Eestis läbiviidud katse käigus segati noorte tammepuude mulda 300-400 grammi šungiidipuru. Puru saanud puud läksid kaks nädalat varem lehte kui kõrval kasvavad samasugused tammed.

Tartu Ülikooli teadurid püstitasid eesmärgi selgitada välja šungiidivee antibakteriaalne toime ning töötada välja metoodika võimalikult kontsentreeritud šungiidivee tootmiseks. Järelduseks oli, et šungiidivesi on toimivam siis, kui prepareerimisel kasutada kuumutamist ja rohkem šungiiti ning šungiidivesi on kitsa toimespektriga looduslik pisikuid hävitav aine.

Fullereen pikendas rottide eluiga – mida teeks see inimesega?

2012. aastal avaldati ajakirjas Biomaterials uuring, mille kohaselt pikenes fullereeni manustanud rottide eluiga. Kümnekuustele rottidele anti nädala jooksul iga päev milliliiter õli, seejärel kord nädalas kuni kuu lõpuni ning viimaks kord kahe nädala jooksul kuni seitsmeteistkümnenda kuuni.

Rottidele anti ka puhast oliiviõli, fullereenidega oliiviõli või lisavett õli asemel kuni uuringu seitsmeteistkümnenda kuuni. Uuringu kolmekümne kaheksandaks kuuks olid surnud kõik rotid, kes ei saanud oliiviõli. Elus olid kaks kolmandikku oliiviõli saanud rottidest ja kõik fullereenidega oliiviõli saanud rotid. Esimesed fullereenidega oliiviõli saanud rotid hakkasid surema alles kuuekümnendal elukuul – pärast seda, kui olid surnud viimased oliiviõli saanud rotid. Sealjuures ei surnud ükski rottidest vähki.

Niisiis selgus uuringust, et fullereenidega oliiviõli võib pikendada rottide eluiga kuni 90%, samas kui ainult oliiviõli pikendas elu 18%. Tehti ka lisateste ning leiti, et fullereen kaitseb maksa mürgise kemikaali (tetraklorometaan) mõju eest, aga värvib organid tumedamaks (tegu on tahmasarnase ainega).

Pole teada, millised oleksid tulemused inimestega – kuid kas ei oleks põnev elada näiteks 120-aastaseks?

