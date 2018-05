12aastane Amelia Thompson sai enda rõõmsaks üllatuseks kutse osaleda külalisena prints Harry ja Meghan Markle'i pulmas. Sinna võttis ta kaasa Manchesteri pommirünnakus hukkunud tüdruku vanaema.

Amelia oli ülirõõmus ja üllatunud, kui sai teada, et on kuninglikku pulma kutsutute seas. Pulmast tohtis osa võtta 1200 lihtkodanikku, kes valiti välja spetsiaalsel loteriil osalenute seast. Amelia ema osales loosis tütre eest ning tüdruk ei teadnud sellest ise midagi. „Kui nad mulle helistasid, ma mõtlesin, et keegi teeb lolli nalja,“ rääkis Amelia.

Kui oli aeg valida, kelle Amelia endaga pulma kaasa võtab, polnud tüdruku jaoks mingit küsimustki. CBS ja BBC kirjutavad, et Amelia läks pulma vaatama koos Sharon Goodmaniga, kelle 15aastane lapselaps 2017. aasta Manchesteri terrorirünnakus hukkus. Amelia ise oli üks neist, kes Ariana Grande kontserdi järel toimunud pommirünnakus napilt ellu jäi. Kuid emotsionaalsed haavad nähtust ja toimunust ei ole tema jaoks kergesti paranenud ning ta vajab endiselt teraapiat.

Ema ei ole solvunud, et teda ennast pulma kaasa ei võetud. „Nende perekond kaotas neile nii kalli inimese, aga minul on ju Amelia endiselt olemas,“ toetas ta tütre otsust. „Sharonil on siiamaani väga raske,“ selgitas ta. „Tal on endiselt raske, nii et meie jaoks on suur au kutsuda teda koos Ameliaga sellel üritusel osalema.“

Pulmapidu möödus külalistele rõõmsalt. Amelial õnnestus isegi jalgpallur David Beckhamiga pilt klõpsata. Sõbralik sportlane pakkus ise, et võib Ameliaga pildile jääda.