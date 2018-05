Seks on vahva, aga tavaline ettepanek või pidevalt sama lähenemine ei tööta igavesti! Sa tahaksid oma kallimaga natuke magamistoas vallatleda ja voodis nahistada. Ole loov ja kasuta oma isikupära, et teda võrgutada!

Tõsi on see, et hea seks saab alguse õigest tujust, mistõttu võid neist seitsmest soovitusest leida abi ja nõu, kuidas partner seksima meelitada, vahendab portaal Relationship Rules.

1. Kasuta võtteid ja tehnikaid, mis varem on häid tulemusi andnud.