Politsei palub kodanike abi selgitamaks välja 83aastase Stanislavi asukohta, kes lahkus 21. mai varahommikul ning pole seni naasnud.

Politsei andis teisipäeval teada, et Stanislav on leitud. Politseinikud kontrollisid uuesti pansionaadi läheduses asuvat rannaala, kust Stanislav ka leiti. Mehega oli kõik korras ja politseinikud toimetasid ta tagasi pansionaati.

Esmaspäeva varahommikul kella 7.20 ajal lahkus Stanislav Lüganuse vallas asuvast pansionaadist ning pole praeguseni naasnud. Politsei on kontrollinud pansionaadi ümbrust, teele jäävaid poode ning bussipeatuseid, ent paraku tulutult. Samuti kontrolliti ümberkaudseid teid ja kraave, kuid otsingud pole tulemusi andnud. Veel kontrolliti ka läheduses asuvaid haiglaid, ent meest pole ka seal. Kogutud info põhjal on alust arvata, et Stanislav võis liikuda Tallinnasse. Politseil on infot, et eakas mees võis suunduda Tallinna Majaka ja Kivimurru tänavate piirkonda.